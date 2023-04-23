https://news.day.az/sport/1557957.html Майк Тайсон назвал лучшего боксера мира
Майк Тайсон назвал лучшего боксера мира
Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон назвал лучшего боксера мира. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит Boxing Social.
"Боец номер один, самый топовый боксер в мире - это Тайсон Фьюри", - заявил он. По мнению Тайсона, непобежденный британец является самым узнаваемым персонажем в этом виде спорта.
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