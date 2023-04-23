Бывший чемпион мира в тяжелом весе Майк Тайсон назвал лучшего боксера мира. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова приводит Boxing Social.

"Боец номер один, самый топовый боксер в мире - это Тайсон Фьюри", - заявил он. По мнению Тайсона, непобежденный британец является самым узнаваемым персонажем в этом виде спорта.