С каждым соревнованием стараюсь выступать все лучше и лучше

Состав участников Кубка мира по художественной гимнастике в Баку очень сильный. Об этом в субботу сказала Trend спортсменка из Узбекистана Тахмина Икромова после квалификационных выступлений в ходе второго дня соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az.

"Вчера я допустила ошибку в композиции с обручем, а сегодня прошла программу лучше. Рада, что завтра выступлю в финалах. Текущий сезон для меня проходит успешно, я стала выступать увереннее. Сейчас, конечно, все немного подустали, ведь уже четвертый этап Кубка мира. Однако с каждым этапом я стараюсь выступать все лучше и лучше", - отметила она.

Тахмина Икромова добавила, что организация соревнований прекрасная и ей очень нравится выступать в Арене гимнастики в Баку.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.