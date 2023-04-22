Кубок мира в Баку: первое место в индивидуальном многоборье заняла гимнастка из Болгарии

Первое место на Кубке мира FIG по художественной гимнастике в Баку в индивидуальном многоборье с результатом 133.800 балла заняла грация Стиляна Николова из Болгарии, сообщает в субботу Day.Az со ссылкой на Trend.

На второй позиции расположилась представительница Италии София Раффаэли, ее результат составил 129.700 балла. Третье место с результатом 126.300 заняла Ева Брезалиева из Болгарии.

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова в индивидуальном многоборье заняла восьмую позицию (122.050 балла), а Алина Гезалова 27 место (112.000 балла).

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.