Лучшие моменты второго дня соревнований Кубка мира по художественной гимнастике в Баку

В субботу, 22 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку проходит второй день соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На данный момент прошли квалификационные соревнование в индивидуальной программе - гимнастки представили упражнения с булавами и лентой. Сейчас программы с тремя лентами и двумя мячами демонстрируют команды в групповых упражнениях.

Публика тепло поддерживает каждую участницу соревнований, а звезды художественной гимнастики демонстрируют потрясающие по красоте программы.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.

Trend представляет читателям фото лучших моментов второго дня соревнований Кубка мира в Баку.