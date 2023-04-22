Команда Азербайджана в групповых упражнениях заняла третье место в многоборье на Кубке мира в Баку

Команда Азербайджана в групповых упражнениях заняла третье место в многоборье на Кубке мира по художественной гимнастике в Баку, передает Day.Az.

Результат команды Азербайджана за два упражнения (программа с пятью обручами и композиция с тремя лентами и двумя мячами) составил 65.750 балла.

В состав команды вошли - Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Перове место в многоборье команд в групповых упражнениях заняли представительницы Китая (70.500 балла), на втором месте - команда Израиля (67.500 балла).

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.