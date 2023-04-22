Кубок мира в Баку: Команда Азербайджана вышла в финал программы с тремя лентами и двумя мячами

Команда Азербайджана в групповых упражнениях вышла в финал Кубка мира по художественной гимнастике в Баку в программе с тремя лентами и двумя мячами.

Результат команды Азербайджана составил 32.250 балла, она заняла в квалификации второе место, что позволило ей выйти в финал, сообщает в субботу Day.Az.

В состав команды вошли - Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

В финал программы упражнений с тремя лентами и двумя мячами также вышли команды, представляющие Китай (33.400 балла), Израиль (31.400 балла), Польшу (31.050 балла), Украину (30.550 балла), Болгарию (30.450 балла), Узбекистан (29.550 балла), Японию (29.400 балла).

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.