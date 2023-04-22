Еще 2 азербайджанских борца вышли в финал ЧЕ

В хорватском Загребе подходит к концу чемпионат Европы по борьбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию борьбы Азербайджана, в 6-й день соревнований к борьбе присоединились борцы греко-римского стиля в последних 5 весовых категориях.

Азербайджанские борцы Хасрат Маммадли и Улви Ганизаде вышли в финал чемпионата Европы. В финале соперником Маммадли станет грузинский борец Джони Хецуриани, а Ганизаде встретится с французом Ибрагимом Ганемом.

Другой азербайджанский борец Нихат Маммадли в утешительной схватке встретится с Эриком Торбеем из Венгрии, Рафиг Гусейнов встретится с победителем схватки между Бранко Ковачевичем (Сербия) и Роландом Шварцем (Германия) за бронзовую медаль.

Отметим, что утешительные и медальные схватки состоятся 23 апреля.