В финалах Кубка мира мы будем бороться за высокие оценки

В финалах Кубка мира по художественной гимнастике в Баку мы будем бороться за высокие оценки.

Об этом, как сообщает в субботу Day.Az, сказали журналистам члены команды Азербайджана в групповых упражнениях.

Напомним, сегодня, в ходе второго соревновательного дня Кубка мира в Баку команда Азербайджана в групповых упражнениях завоевала "бронзу" в многоборье. Также команде завтра предстоит выступить в двух финалах. В состав команды вошли - Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

По словам Зейнаб Гумметовой выступать на родине приятно и очень ответственно.

"Мы выражаем признательность Федерации гимнастики Азербайджана, нашим тренерам, всем, кто нас поддерживает и помогает. Приятно, что у нас есть фан-клуб, члены которого за нас болеют, сегодня также на трибунах присутствовали наши родители.

Завтра нас ждут два финала, будем бороться за высокие оценки, постараемся завоевать "золото". У нас сильные упражнения, просто нужно выполнить программу чисто, без помарок и ошибок", - подчеркнула Гумметова.

Дарья Сорокина добавила, что впереди команде предстоит выступить на чемпионате Европы, а также принять участие в чемпионате мира, где гимнастки должны завоевать лицензию на Олимпийские игры.

"Поэтому продолжаем работать и с каждым соревнованием поднимать свою планку, оттачивать элементы программы", - подчеркнула Гюллю Агаларзаде.

Говоря о конкуренции на соревнованиях Елизавета Лузан и Камилла Алиева отметили, что в этом сезоне как среди групповых команд, так и среди индивидуальных гимнасток сильная конкуренция.

"У представителей всех стран сложные упражнения. Стало очень интересно наблюдать за соревнованиями, порой бывают неожиданные результаты", - сказала Лузан.

"На Кубке мира в Баку соревнуются сильные команды, завоевать награду в многоборье очень приятно", - подчеркнула Камилла Алиева.

Рассказывая об упражнениях Ляман Алимурадова отметила, что программа с пятью обручами поставлена под музыку с национальными мотивами, а композиция с тремя лентами и двумя мячами - получилась загадочной.

"Мы всегда стараемся, чтобы упражнения были в разных стилях. Зрителям в таком формате интереснее наблюдать за выступлениями. Конечно, демонстрировать программу под мелодии национальных мотивов приятно. Тем более впереди чемпионат Европы в Баку, мы хотим создать неповторимую атмосферу", - заключила Алимурадова.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира, которые выступают в программе индивидуальных и групповых упражнений.

Азербайджан в индивидуальной программе представляют Зохра Агамирова и Алина Гезалова, в программе в групповых упражнениях - команда, в состав которой вошли Гюллю Агаларзаде, Ляман Алимурадова, Камилла Алиева, Зейнаб Гумметова, Елизавета Лузан и Дарья Сорокина.

Гимнастки борются за награды в соревнованиях по отдельным предметам и в многоборье. По традиции Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.