«Боруссия» разгромила «Айнтрахт» и опередила «Баварию»

В очередном матче 29-го тура чемпионата Германии дортмундская "Боруссия" переиграла "Айнтрахт" из Франкфурта-на-Майне.

Встреча прошла в Дортмунде на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в присутствии 81 365 зрителей и завершилась победой хозяев со счетом 4:0, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В составе победителей забитыми мячами отметились Джуд Беллингем, Матс Хуммельс и Донуэлл Мален, оформивший дубль.

После этой победы подопечные Эдина Терзича набрали 60 очков и поднялись на первую строчку в турнирной таблице немецкой Бундеслиги, опередив на один балл мюнхенскую "Баварию".

В следующем матче "Боруссия" сыграет в гостях против "Бохума", а "Айнтрахт" дома примет "Аугсбург".

В активе "Айнтрахта" 42 очка и девятое место в турнирной таблице.