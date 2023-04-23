Кубок мира в Баку: "золото" в упражнениях с мячом завоевала спортсменка из Германии

На Кубке мира FIG по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с мячом "золото" с результатом 33.150 балла завоевала грация из Германии Дарья Варфоломеев, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend.

Серебряная медаль у гимнастки из Болгарии Евы Брезалиевой, ее выступление судьи оценили на 32.950 балла, "бронзу" с результатом 31.800 балла завоевала Тахмина Икромова из Узбекистана.

Азербайджанская гимнастка Зохра Агамирова с результатом 31.700 балла заняла в финале четвертую позицию.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира.