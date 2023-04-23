В Баку состоялась церемония награждения победителей и призеров Кубка мира FIG по художественной гимнастике

В воскресенье, 23 апреля, в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров Кубка мира FIG по художественной гимнастике, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Были награждены победители и призеры в индивидуальной программе упражнений с обручем и мячом, а также в групповых упражнениях с пятью обручами.

На высшую ступень пьедестала почета в упражнениях с обручем поднялась Стиляна Николова (Болгария), на втором месте София Раффаэли (Италия), на третьей позиции расположилась Ева Брезалиева (Болгария).

Награды вручили министр спорта Сербии Зоран Гаич, вице-президент Технического комитета по художественной гимнастике Международной федерации гимнастики (FIG) Мария Петрова, начальник отдела спорта Министерства молодежи и спорта Азербайджана Эльнур Мамедов.

В упражнениях с мячом золотую медаль завоевала Дарья Варфоломеев (Германия), "серебро" у Евы Брезалиевой (Болгария), бронзовую медаль завоевала Тахмина Икромова (Узбекистан).

Награды вручили президент Европейской конфедерации бадминтона Свен Серре, член Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана, директор Спортивно-концертного комплекса имени Гейдара Алиева Рафиг Бейбутов, президент Федерация бадминтона Азербайджана Талех Зиядов.

В групповых упражнениях в программе с пятью обручами первое место заняла команда Израиля, на втором месте команда Китая, третью позицию заняла команда Украины.

Награды вручили посол Китая в Азербайджане Го Минь, депутат Милли Меджлиса (парламент), член Исполнительного комитета Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Рауф Алиев, тренер сборной Азербайджана по художественной гимнастике, член Технического комитета по художественной гимнастике Европейской гимнастики Евгения Виляева.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира.