"золото" в упражнениях с булавами завоевала грация из Болгарии

На Кубке мира FIG по художественной гимнастике в Баку в упражнениях с булавами "золото" завоевала Стиляна Николова из Болгарии, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend. Ее результат в данной программе составил 34.150 балла.

Серебряная медаль у представительницы Украины Виктории Оноприенко, ее выступление судьи оценили на 32.650 балла , "бронзу" с результатом 32.550 балла завоевала Дарья Варфоломеев из Германии.

Азербайджанская грация Зохра Агамирова заняла в финале седьмую позицию (30.950 балла).

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике проходят в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях принимают участие 135 граций из 40 стран мира.