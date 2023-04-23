В рамках Кубка мира по художественной гимнастике в Баку вручили награды AGF Trophy

В рамках соревнований Кубка мира FIG по художественной гимнастике в Баку прошла церемония награждения кубком AGF Trophy, сообщает в воскресенье Day.Az со ссылкой на Trend. Кубок AGF Trophy будет вручен спортсменке и групповой команде, набравшим самый высокий балл за выступление.

В индивидуальной программе кубок AGF Trophy завоевала гимнастка из Болгарии Стиляна Николова.

Кубок ей вручила генеральный секретарь Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Нурлана Мамедзаде.

Среди команд в групповых упражнениях кубка AGF Trophy удостоена команда Китая. Награду гимнасткам вручил менеджер Федерации гимнастики Азербайджана (AGF) Мехман Алиев.

Отметим, что соревнования Кубка мира FIG по художественной гимнастике прошли в Национальной арене гимнастики в Баку 21-23 апреля. В соревнованиях приняли участие 135 граций из 40 стран мира.