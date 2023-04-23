В Азербайджане созданы прекрасные условия для развития спорта.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в воскресенье журналистам, находящийся с визитом в Баку министр спорта Сербии Зоран Гаич, передает Day.Az.

Зоран Гаич отметил, что ознакомился со спортивной инфраструктурой Баку, среди них такие объекты как Бакинский олимпийский стадион, Национальная арена гимнастики, Дворец водных видов спорта, Пляжная арена и т.д.

"В Баку шикарные спортивные объекты. Думаю, в мире таких объектов, которые обеспечивают спортсменов и тренеров всеми условиями для их подготовки и развития - мало. Поздравляю Азербайджанское государство с тем, что в стране созданы замечательные условия для развития спорта. Также отмечу, что уже несколько лет в столице Азербайджана проводятся такие важные соревнования, как Гран-при "Формулы 1"", - сказал он.

Зоран Гаич подчеркнул, что в ходе его встречи с министром молодежи и спорта Азербайджана Фаридом Гаибовым были обсуждены ряд значимых вопросов.

"С Фаридом Гаибовым мы провели конструктивную беседу, договорились о нескольких проектах. Есть виды спорта, которые больше развиты в Азербайджане, и те, которые лучше развиты в Сербии. Мы договорились помогать друг другу в вопросах профессиональных кадров, тренеров, проведении сборов спортсменов. Была выдвинута идея об организации совместных соревнований среди юных атлетов. Один год можно будет их провести в Азербайджане, а на следующий - в Сербии. Это еще больше укрепит и так очень хорошие отношения между нашими странами. Также мы договорились в вопросах спортивной дипломатии - чем больше представителей наших стран буду занимать руководящие должности в европейских и международных организациях, тем лучше", - подчеркнул министр спорта Сербии.