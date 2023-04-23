У Азербайджана есть большой потенциал для проведения чемпионата Европы по бадминтону

Азербайджан в будущем может принять престижные соревнования по бадминтону. У страны есть большой потенциал для проведения чемпионата Европы.

Об этом, как сообщает Trend, сказал в воскресенье журналистам, избранный на конгрессе Европейской конфедерации бадминтона в Баку президент структуры Свен Серре, передает Day.Az.

"У нас был прекрасный разговор с президентом Федерации бадминтона Азербайджана Талехом Зиядовым. Он показал инфраструктуру спортивных объектов, и рассказал о том, что планируют построить. У вас есть хорошие спортсмены, Азербайджан будет представлен на Европейских играх в Польше - это очень важно для развития бадминтона в стране", - сказал он.

Говоря о выборах в конгресс Европейской конфедерации бадминтона, Свен Серре отметил, что хотел бы привнести изменения.

"Я представил программу, которая позволила бы быть ближе к спортсменам, так как это на наш взгляд важно. Европейская конфедерация достаточна обширна, с глобальной точки зрения, у нас очень много популярных спортсменов", - добавил он.