Азербайджанский борец победил армянина и завоевал медаль чемпионата Европы
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Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Мамедли завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в столице Хорватии Загребе.

Как передает Day.Az, выступавший в весовой категории 60 кг спортсмен боролся с армянином Геворгом Гарибяном.

Н.Мамедли занял третье место, одолев своего соперника со счетом 9:5.