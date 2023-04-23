https://news.day.az/sport/1558124.html Азербайджанский борец победил армянина и завоевал медаль чемпионата Европы
Азербайджанский борец победил армянина и завоевал медаль чемпионата Европы
Азербайджанский борец греко-римского стиля Нихат Мамедли завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы в столице Хорватии Загребе.
Как передает Day.Az, выступавший в весовой категории 60 кг спортсмен боролся с армянином Геворгом Гарибяном.
Н.Мамедли занял третье место, одолев своего соперника со счетом 9:5.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре