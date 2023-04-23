Азербайджанские борцы - чемпионы Европы!

В Загребе, столице Хорватии, подходит к концу чемпионат Европы по борьбе. В 6-й день соревнований в борьбу вступили борцы греко-римского стиля в последних пяти весовых категориях.

Как сообщает в воскресенье Day.Az, в дебюте встречи Нихат Мамедли (60 кг) уступил болгарскому чемпиону Европы и занявшему второе место на чемпионате мире Эдмонду Назаряну со счетом 3:7. В связи с выходом соперника в финал Мамедли в утешительном поединке сразился с венгром Эриком Торбеем и победил со счетом 7:0. В поединке за третье место Мамедли встретился с армянином Геворком Гарибяном и завоевал бронзовую медаль своего дебютного чемпионата Европы, победив со счетом 9:5.

Хасрат Джафаров (67 кг) в 1/8 финала победил Педро де Мораиша из Португалии. Джафаров одержал убедительную победу над норвежцем Хавардом Йоргенсеном в 1/4 финала - 7:1. Азербайджаский борец с таким же счетом обыграл Мурата Фирата из Турции в полуфинале и вышел в финал. В решающей встрече Джафаров провел напряженную встречу с грузином Джони Хецуриани. Азербайджанский борец одержал победу со счетом 3:2. Таким образом, Джафаров впервые в своей карьере стал чемпионом Европы.

Ульви Ганизаде (72 кг) в 1/8 финала победил украинца Андрея Кулика со счетом 4:1. В 1/4 финала Ганизаде обыграл болгарина Давида Димитрова - 3:1. Наш соотечественник оказался сильнее в полуфинальном матче с Сельчуком Джаном из Турции - 2:1. В финале он встретился с французом Ибрагимом Ганем. Ганизаде, явно превосходивший соперника в первом тайме, ушел на перерыв при счете 7:0, но во второй половине встречи счет сравнялся - 7:7. Однако преимущество в качестве очков принесло азербайджанскому спортсмену первый в карьере титул чемпиона Европы среди взрослых.