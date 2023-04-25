Хэмилтон тайно посетил гонку брата

Семикратный чемпион Формулы-1, пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон посетил заезд чемпионата Великобритании по шоссейно-кольцевым гонкам среди легковых автомобилей, в котором участвовал его брат Николас, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

Хэмилтон постарался оказаться незамеченным, надев капюшон и балаклаву, однако многие фанаты узнали его, о чём впоследствии рассказали у себя в социальных сетях.

Напомним, в детстве у Николаса был диагностирован церебральный паралич - заболевание центральной нервной системы, при котором поражается один или несколько отделов головного мозга, в результате чего нарушается двигательная и мышечная активность.