Тотти подчеркнул уникальность Кварацхелии

Бывший нападающий итальянской "Ромы" Франческо Тотти сравнил форварда "Милана" Рафаэла Леау с грузинским нападающим "Наполи" Хвичей Кварацхелией, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

"Леау более развит физически и очень быстрый, Кварацхелия более техничен в ситуациях один на один, это уникальность, которую сегодня сложно найти в чемпионате", - приводит слова Тотти Pagine Romaniste.

Кварацхелия выступает за "Наполи" с 2022 года. Контрактное соглашение нападающего с клубом рассчитано до 2027 года. В нынешнем сезоне игрок принял участие в 36 матчах во всех турнирах, в которых записал в свой актив 14 голов и 16 результативных передач.

На счету Леау 13 голов и 12 результативных передач в 41 матче.