Криштиану Роналду снова в центре внимания

Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду поругался с тренерами команды после первого тайма матча полуфинала Кубка Саудовской Аравии с клубом "Аль-Вехда", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.

Португалец, когда уходил с поля, был в плохом расположении духа и что-то раздраженно высказал тренерскому штабу.

"Аль-Наср" в итоге потерпел поражение со счетом 0:1 и вылетел из числа участников турнира. Кубок Саудовской Аравии разыграют "Аль-Хиляль" и "Аль-Вехда".

Клуб Роналду занимает первое место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 53 очка.