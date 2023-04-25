https://news.day.az/sport/1558424.html Криштиану Роналду снова в центре внимания
Криштиану Роналду снова в центре внимания
Нападающий "Аль-Насра" Криштиану Роналду поругался с тренерами команды после первого тайма матча полуфинала Кубка Саудовской Аравии с клубом "Аль-Вехда", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru.
Португалец, когда уходил с поля, был в плохом расположении духа и что-то раздраженно высказал тренерскому штабу.
"Аль-Наср" в итоге потерпел поражение со счетом 0:1 и вылетел из числа участников турнира. Кубок Саудовской Аравии разыграют "Аль-Хиляль" и "Аль-Вехда".
Клуб Роналду занимает первое место в чемпионате Саудовской Аравии, набрав 53 очка.
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