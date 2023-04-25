«Манчестер Юнайтед» заинтересован в переходе Неймара

Клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) "Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к нападающему французского "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии по футболу Неймара, сообщает Footmercato, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Английский клуб пока не делал парижанам официального предложения о трансфере футболиста, но на протяжении уже нескольких месяцев внимательно следит за ситуацией с положением игрока в команде Лиги 1.

Ранее сообщалось, что "Пари Сен-Жермен" по окончании текущего сезона ждут масштабные перемены. Руководство клуба готово разрушить атакующую тройку в составе Килиан Мабппе - Лионель Месси - Неймар, отказавшись от услуг 35-летнего аргентинца.

В клубе сомневаются в самоотдаче чемпиона мира - 2022 и понимают, что уход аргентинского нападающего сможет существенно помощь в сокращении зарплатной ведомости.

Неймар из-за травмы выбыл из строя до конца сезона-2022/23. На восстановление от повреждения игроку понадобится от трех до четырех месяцев.