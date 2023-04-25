Азербайджанский шахматист завоевал серебро ЧМ

В Родосе (Греция) прошел чемпионат мира по шахматам среди школьников.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию шахмат, представитель Азербайджана Сулейман Сулейманлы сумел завоевать серебряную медаль в соревновании U-17, набрав 7 баллов.

Победителем этой возрастной категории стал с 7,5 баллами Адар Тархан (Турция), а топ-3 замкнул Андрей Филип (Румыния), набравший 6,5 баллов. В целом на ЧМ выступили представители 51 страны.

