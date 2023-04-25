https://news.day.az/sport/1558602.html Сборная Азербайджана отправилась на чемпионат мира
Составы остальных групп:
Подопечные Нассера Салими провели сбор в Баку и отправились в Болгарию.
Сборная Азербайджана отправилась на чемпионат мира
Мужская сборная Азербайджана по гандболу сыграет в чемпионате мира среди развивающихся стран 25-30 апреля в Варне (Болгария).
Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, "милли" сыграет в группе D с командами Болгарии и Нигерии. В первом матче наша команда сыграет с хозяевами площадки.
Составы остальных групп:
Группа А: Мальта, Индия, Андорра
Группа В: Кипр, Молдова, Австралия
Группа С: Великобритания, Куба, Гватемала
В полуфинал выйдут лишь победители групп.
Подопечные Нассера Салими провели сбор в Баку и отправились в Болгарию.
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