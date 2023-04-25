Сборная Азербайджана отправилась на чемпионат мира

Мужская сборная Азербайджана по гандболу сыграет в чемпионате мира среди развивающихся стран 25-30 апреля в Варне (Болгария).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, "милли" сыграет в группе D с командами Болгарии и Нигерии. В первом матче наша команда сыграет с хозяевами площадки.

Составы остальных групп:

Группа А: Мальта, Индия, Андорра

Группа В: Кипр, Молдова, Австралия

Группа С: Великобритания, Куба, Гватемала

В полуфинал выйдут лишь победители групп.

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