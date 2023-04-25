На первенстве Баку по художественной гимнастике много сильных участниц.

Об этом сказала во вторник Trend участница соревнований, юная гимнастка Инджи Исламова, передает Day.Az.

"В первый день выступила хорошо, теперь с нетерпением жду второго соревновательного дня. Мечтаю занять первое место на этих соревнованиях. Для того, чтобы завоевывать победы на соревнованиях нужно хорошо и много тренироваться, слушать все рекомендации тренера, усиленно работать над собой. И тогда все получится", - сказала 8-летняя воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

По словам юной грации, тренировки она посещает с большой радостью, и никогда их не пропускает.

"Впервые увидела соревнования по художественной гимнастике по телевизору, воодушевилась тем, как красиво выступают гимнастки. Рада, что родители поддержали мое желание заниматься спортом", - сказала она.

Отметим, что 25-27 апреля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит 28-е первенство Баку по художественной гимнастике. В соревнованиях участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Центра культуры Зиря, Олимпийского спортивного комплекса в поселке Шаган, Спортивно-оздоровительного центра министерства по чрезвычайным ситуациям и спортивного клуба "Grasiya".

На первенстве гимнастки в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.) выступают в индивидуальной программе и составе команд в групповых упражнениях.