На первенстве Баку по художественной гимнастике много сильных участниц – юная гимнастка
На первенстве Баку по художественной гимнастике много сильных участниц.
Об этом сказала во вторник Trend участница соревнований, юная гимнастка Инджи Исламова, передает Day.Az.
"В первый день выступила хорошо, теперь с нетерпением жду второго соревновательного дня. Мечтаю занять первое место на этих соревнованиях. Для того, чтобы завоевывать победы на соревнованиях нужно хорошо и много тренироваться, слушать все рекомендации тренера, усиленно работать над собой. И тогда все получится", - сказала 8-летняя воспитанница клуба "Оджаг Спорт".
По словам юной грации, тренировки она посещает с большой радостью, и никогда их не пропускает.
"Впервые увидела соревнования по художественной гимнастике по телевизору, воодушевилась тем, как красиво выступают гимнастки. Рада, что родители поддержали мое желание заниматься спортом", - сказала она.
Отметим, что 25-27 апреля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит 28-е первенство Баку по художественной гимнастике. В соревнованиях участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Центра культуры Зиря, Олимпийского спортивного комплекса в поселке Шаган, Спортивно-оздоровительного центра министерства по чрезвычайным ситуациям и спортивного клуба "Grasiya".
На первенстве гимнастки в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.) выступают в индивидуальной программе и составе команд в групповых упражнениях.
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