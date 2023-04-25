Азербайджанские герои ЕВРО обозначили новую цель

Сборная Азербайджана по греко-римской борьбе вернулась на родину после успешного выступления на ЕВРО в Загребе (Хорватия).

Как передает Day.Az со ссылкой на azerisport.com, наши "классики" добыли 6 медалей (2-3-1), а команда заняла 2-е место на чемпионате. В бакинском аэропорту "Гейдар Алиев" сборную встречали официальные лица министерства молодежи и спорта, национальной федерации борьбы, а также тренеры и спортсмены. Своими впечатлениями от выступления на ЕВРО поделились как "сборники", так и наставник команды.

Александр Тараканов, главный тренер "милли": "Мы хорошо подготовились к чемпионату Европы. После рейтингового турнира в Загребе мы провели два заграничных сбора, в Хорватии и Грузии. Команда успешно выступила на ЕВРО. Теперь все наше внимание переключается на лицензионный чемпионат мира в сентябре. Руководство федерации создает все необходимые условия для нашего успешного выступления".

Ульви Ганизаде (72 кг), чемпион Европы: "Впервые в своей карьере стал чемпионом Европы. Очень рад этому. Первой меня поздравила мама. Свою победу я посвящаю нашим шехидам и своему покойному отцу. Моя следующая цель - стать чемпионом мира. Нельзя расслабляться. Верю, что успехи продолжатся".

Талех Мамедов (63 кг), вице-чемпион Европы: "Сожжение флага Азербайджана на ЕВРО по тяжелой атлетике в Иреване возложило на борцов двойную ответственность и положительно сказалось на мотивации команды, еще более стимулировав нас. Я встречался с армянским борцом уже в четвертый раз. Специально избрал такую тактику, чтобы оказаться в партере в первой половине, а во второй, выложившись на полную, одержать победу. Соперник помнил, что в прошлый раз я поднял и бросил его, посчитав, что я захочу повторить это. Поэтому он оборонялся от этого, и я выбрал другой прием, над которым работал. Выполнив его, сумел пробиться в финал. Моя следующая - стать чемпионом мира. Завоевав золото в Сербии, хочу завершить свою карьеру".

Напомним, что в греко-римской борьбе на ЕВРО Хасрат Джафаров (67 кг) и Ульви Ганизаде (72 кг) стали чемпионами, Эльданиз Азизли (55 кг), Талех Мамедов (63 кг) и Сабах Шариати (130 кг) добыли серебро, а Нихат Мамедли (60 кг) - бронзу.