https://news.day.az/sport/1558779.html Обновленное расписание Гран-при Азербайджана Формулы-1
Обновленное расписание Гран-при Азербайджана Формулы-1
Международная автомобильная федерация (FIA) обнародовала обновленный календарь Гран-при Азербайджана Формулы-1, который пройдет 28-30 апреля.
Как передает Day.Az, этап впервые в сезоне-2023 состоится в формате со спринтом.
Первая тренировка состоится 28 апреля с 13:30 до 14:30. С 17:00 до 18:00 будет организована классификационная гонка для определения расстановки пилотов на Гран-при Азербайджана.
29 апреля с 12:30 до 13:30 пройдет квалификация к спринтерской гонке, а с 17:30 до 18:30 - спринтерская гонка.
Гран-при Азербайджана стартует 30 апреля в 15:00.
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