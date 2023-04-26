26 апреля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит второй день 28-го первенства Баку по художественной гимнастике, сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

Сегодня гимнастки в возрастной категории "малыши" демонстрируют упражнения с мячом, "пре-юниорки" - с обручем, а юниорки представляют программы с обручем и мячом.

Отметим, что в соревнованиях, которые проходят 25-27 апреля, участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Центра культуры Зиря, Олимпийского спортивного комплекса в поселке Шаган, Спортивно-оздоровительного центра министерства по чрезвычайным ситуациям и спортивного клуба "Grasiya".

На первенстве гимнастки в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.) выступают в индивидуальной программе и в составе команд в групповых упражнениях.