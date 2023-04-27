Легендарный защитник МЮ поделился ярчайшими воспоминаниями в интервью со своим партнером по клубу

Легендарный защитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Видич редко даёт интервью. Но он не смог отказать бывшему партнёру - Рио Фердинанду. Серб пришёл на подкаст к англичанину, где рассказал о жизни после футбола, вспомнил детали перехода в "МЮ", а также назвал самый главный трофей в своей карьере, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат.

О том, чем занимается сейчас

"Я два года назад переехал в Белград. Вернулся домой спустя 18 лет. Вкладываю деньги в бизнес по продаже недвижимости, у меня есть собственная компания. Также сейчас получаю лицензию УЕФА для работы в административной должности. Так что в будущем смогу работать менеджером в футболе. А сейчас сосредоточен на работе и своей семье".

Почему отозвал заявку на должность президента федерации футбола Сербии

"Я увлечён Сербией и сербским футболом. Но люди меня спрашивали: "Почему ты не помогаешь футболу, у тебя же столько связей?" В какой-то момент я задумался об этом и подал заявку. Это был хороший опыт, всё шло хорошо до конца. 90% были за меня, но нынешнее руководство боится перемен. А я хотел что-то изменить - это и являлось основной проблемой. Я буду рядом с сербским футболом. В будущем может произойти всё что угодно. Может, помогу в другой роли".

О переходе в "МЮ"

"Впервые я связался с клубом в декабре 2005 года. Но в то же время мной интересовался "Ливерпуль". Я разговаривал с Рафаэлем Бенитесом, он был первым, кто связался со мной, когда я играл за "Спартак". Мой английский был не очень хорош, поэтому с ним разговаривала моя жена Ана. Рафа спрашивал, хочу ли я переехать в Англию, всё было замечательно, но потом он не перезванивал мне в течение двух или трёх недель. А затем на связь вышел сэр Алекс Фергюсон. Он позвонил и сказал: "Я смотрю на тебя последние полгода-год, мне нравится, как ты играешь. Думаю, ты будешь полезен для клуба. Готов присоединиться?" Я согласился. Он ответил: "Всё будет улажено". Через неделю я был в Манчестере".

Об адаптации в "Юнайтед"

"Я приехал из России, там вы не тренируетесь в декабре, потому что слишком холодно. Сказал тренерскому штабу, что мне нужна предсезонка. Помню, на первой тренировке я играл против Гиггза, Криштиану Роналду, Саа, Руни... Вау, правда. Это был кошмар. Я бил их по ногам не потому, что хотел, а потому, что не мог их поймать. Они были слишком быстрыми. Я начал спорить с Гиггзом после трёх тренировок. Он начал злиться и говорить: "Передавай мяч, ты должен играть быстрее". Первые полгода было очень тяжело. Я играл за резерв. Я пришёл из московского "Спартака", никто не знал меня".

О Криштиану Роналду и Уэйне Руни

"Я помню, когда пришёл в клуб, что он был тощим мальчиком. Криштиану всегда пытается делать трюки. Он годами развивался, тренировался, был готов пожертвовать всем ради достижения своей мечты. В его возрасте, от 18 лет до 21 года, нужно иметь правильный менталитет, чтобы много работать, бороться за мечту. По той причине, как он это делал, он заслуживает всего, что получил.

Если бы Руни был ближе по менталитету к Роналду, он смог бы добиться гораздо большего. Определённо, это мое ощущение. Физически он был великолепен, технически тоже. Он отличный товарищ по команде. Роналду поднялся выше из-за желания совершенствоваться, усердно работать, ставить максимальные цели. Я не говорю, что у Уэйна не было менталитета, но он играл чисто на своём таланте. Он не вкладывался в своё тело, не тренировался дополнительно".

Об уходе из "МЮ"

"Это был сложный момент. Помню, как приходил Дэвид Мойес, и мне очень хотелось ему помочь. Думаю, он хороший человек, у него доброе сердце, но ему было трудно прийти после сэра Алекса. Особенно повлияло, что мы выиграли титул АПЛ до прихода Дэвида. Проблема спустя два или три месяца заключалась в том, что он не смог донести, чего хочет. "Делайте то, что вы хотите, как вы думаете, вы можете подняться высоко, вы можете опуститься". Никаких чётких сообщений.

Однажды мы находились вместе с Мойесом после игры с "Сити", и я сказал ему, что он должен нам сказать чётко, чего именно он хочет, чтобы мы могли это осуществить. Он воспринял это на свой счёт, и с тех пор наши отношения изменились. Мой контракт истекал через восемь месяцев, и клуб не звонил мне, чтобы продлить его. В то время Уэйн Руни вёл переговоры о своём соглашении, хотя у него оставалось два года. Они подписали с ним соглашение, но не разговаривали со мной, поэтому я воспринял это как сигнал".

О главном трофее в карьере

"Самым важным трофеем стал первый титул АПЛ. Я сомневался в себе, думал, смогу ли добиться успеха. И вот по прошествии полутора лет я выигрываю трофей. И, очевидно, я сыграл большую роль в этом. А когда дело дошло до финала Лиги чемпионов, подумал: "Как здорово". Конечно, если подумать сейчас, то финал ЛЧ и победа в нём - самый главный трофей. Особенно потому, что матч прошёл в "Лужниках". Но именно когда я выиграл первую АПЛ, моя карьера изменилась".

О Фергюсоне

"Он умел развивать игроков, хотел что-то оставить после себя. Фергюсон был не из тех, кто просто покупал футболистов. Да, он приобрёл Неманью Видича из "Спартака" всего за £ 7 млн, а также Патриса Эвра, Пак Чжи Суна. И затем Фергюсон создал новое поколение из этих футболистов".

Об игре против Месси в финале ЛЧ-2009

"Месси играл на позиции "ложной девятки". Он располагался между защитниками и полузащитниками. Для тебя как игрока обороны это самая сложная ситуация: должен ли я остаться на месте или подняться за ним? Создалось ощущение, что финал в Риме был самым изнурительным в истории. "Барса" заплатила за тот финал? Нет, они просто были отличной командой".