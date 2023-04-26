Тяжелоатлеты Турции, поддержавшие Азербайджан в Иреване, едут в Баку

Обнародованы время приезда в Баку и состав делегации турецких тяжелоатлетов, добившихся успеха на чемпионате Европы в Иреване.

Как передает Day.Az, информацию об этом распространила пресс-служба Министерства молодежи и спорта.

Спортсмены, приглашенные в нашу страну по указанию Президента Азербайджана Ильхама Алиева, завтра прибудут в Баку.

В состав делегации входят чемпионы Европы Нурай Гюнгер, Джансу Бекдаш, Юсуф Фехми Генч, серебряный призер Хамзе Алтун и президент Федерации тяжелой атлетики Турции Талат Унлу.

Самолет с гостями приземлится в Международном аэропорту Гейдар Алиев завтра в 16:10. Будет организована церемония встречи турецкой делегации. В рамках визита запланировано их участие в ряде встреч и мероприятий в Баку.