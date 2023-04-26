Медаль, завоеванная на первенстве Баку по художественной гимнастике, придает еще больше стимула упорно тренироваться

Медаль, завоеванная на первенстве Баку по художественной гимнастике, придает мне еще больше стимула упорно тренироваться и достигать спортивных целей.

Об этом сказала в среду Trend юная грация Амина Новрузова, занявшая первое место на соревнованиях среди гимнасток 2013 года рождения в возрастной категории "малыши", передает Day.Az.

"На соревновании я завоевала золотую медаль. Рада результату, люблю композиции, где можно показать артистизм, плавность движений", - сказала воспитанница Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике.

10-летняя гимнастка отметила, что ее тренер всегда рядом и готова поддержать, когда это необходимо.

"Тренер видела, что перед стартом я немного волновалась, и сказала, что необходимо собраться, сконцентрироваться на упражнении. Ее вера в меня помогает, придает мне силы", - добавила юная спортсменка.

Отметим, что 25-27 апреля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит 28-е первенство Баку по художественной гимнастике. В соревнованиях участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Центра культуры Зиря, Олимпийского спортивного комплекса в поселке Шаган, Спортивно-оздоровительного центра министерства по чрезвычайным ситуациям и спортивного клуба "Grasiya".

На первенстве гимнастки в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.) выступают в индивидуальной программе и составе команд в групповых упражнениях.