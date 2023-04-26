https://news.day.az/sport/1559022.html Хорошая новость для любителей Формулы-1
Хорошая новость для любителей Формулы-1
В продажу поступили новые билеты на концертную программу Гран-При Азербайджана по Формуле-1.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на операционную компанию Baku City Circuit, количество билетов на концерты мировых звезд DJ Don Diablo и DJ Hardwell ограничено и составляет 150 AZN.
DJ Don Diablo выступит в прямом эфире 28 апреля, а DJ Hardwell - днем позже, открывая уик-энд Формулы-1 на сцене, расположенной в районе Приморского бульвара.
Отметим, владельцы билетов также смогут получить доступ к фан-зоне.
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