Хорошая новость для любителей Формулы-1

В продажу поступили новые билеты на концертную программу Гран-При Азербайджана по Формуле-1.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на операционную компанию Baku City Circuit, количество билетов на концерты мировых звезд DJ Don Diablo и DJ Hardwell ограничено и составляет 150 AZN.

DJ Don Diablo выступит в прямом эфире 28 апреля, а DJ Hardwell - днем позже, открывая уик-энд Формулы-1 на сцене, расположенной в районе Приморского бульвара.

Отметим, владельцы билетов также смогут получить доступ к фан-зоне.