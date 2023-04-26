Организация соревнований замечательная, зрители приветливые и доброжелательные.

Об этом сказала в среду Trend юная грация Нилай Пунханлы, занявшая первое место на 28-м первенстве Баку по художественной гимнастике в многоборье среди спортсменок 2015 года рождения в возрастной категории "малыши", передает Day.Az.

"Я заняла в своей возрастной категории первое место. Соревнования организованы очень хорошо, выступать в такой атмосфере легко и комфортно", - подчеркнула воспитанница клуба "Оджаг Спорт".

Нилай Пунханлы рассказала, что ей очень нравится этот вид спорта, художественная гимнастика, по ее словам, учит быть дисциплинированной.

8-летняя грация отметила, что из двух программ, которые она выполнила на соревнованиях, ей больше нравится упражнение без предмета.

"В упражнении без предмета мне очень нравится музыка, там такая композиция, где можно продемонстрировать свои эмоции", - добавила она.

Отметим, что 25-27 апреля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит 28-е первенство Баку по художественной гимнастике. В соревнованиях участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Центра культуры Зиря, Олимпийского спортивного комплекса в поселке Шаган, Спортивно-оздоровительного центра министерства по чрезвычайным ситуациям и спортивного клуба "Grasiya".

На первенстве гимнастки в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.) выступают в индивидуальной программе и в составе команд в групповых упражнениях.