Я много тренировалась и постараюсь выполнить свою программу хорошо.

Об этом сказала в среду Trend участница первенства Баку по художественной гимнастике, юная спортсменка Лейла Магомедова, передает Day.Az.

"Надеюсь, что не подведу тренера. Конечно, как и каждая участница первенства, я хотела бы занять призовое место. Не знаю, удастся ли мне это, ведь со мной соревнуются сильные спортсменки. Могу сказать, что буду стараться", - сказала воспитанница Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике.

Спортсменка, выступающая в соревновании в возрастной категории "юниорки", добавила, что ей нравится тренироваться и разучивать новые элементы программы.

"Если хочешь добиться успехов в спорте, то нагрузки на тренировках не в тягость, а наоборот, они помогают двигаться дальше. В спорте, как и в любом другом деле, если хочешь достичь цели - нужно трудиться", - добавила она.

Отметим, что 25-27 апреля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит 28-е первенство Баку по художественной гимнастике. В соревнованиях участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Центра культуры Зиря, Олимпийского спортивного комплекса в поселке Шаган, Спортивно-оздоровительного центра министерства по чрезвычайным ситуациям и спортивного клуба "Grasiya".

На первенстве гимнастки в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.) выступают в индивидуальной программе и в составе команд в групповых упражнениях.