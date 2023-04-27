Игрок чемпионата Саудовской Аравии рассказал о презрительном отношении Роналду

Нападающий "Аль-Вахды" Жан-Давид Богель рассказал о контакте с полузащитником "Аль-Насра" Криштиану Роналду после очного матча, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"В конце матча я подошел к нему, сказал, что я его большой фанат, и попросил футболку.

Он пожал руку с презрительным видом, даже не глядя на меня. Я промолчал, потому что рос на его игре. До сих пор помню, как смотрел нарезки с его игрой, когда учился.

Понимаю, что Роналду был разочарован после поражения, ведь он очень любит побеждать, но его отношение удивило. Даже на поле он был очень раздражен и кричал на партнеров по команде", - передает слова Богеля L.

Матч между "Аль-Вахдой" и "Аль-Насром" завершился победой первых со счетом 1:0. Единственный гол забил Жан-Давид Богель. Роналду провел на поле весь матч, а его команда 40 минут играла в большинстве. После этого поражения "Аль-Наср" завершил свое выступление в Кубке Саудовской Аравии.

2 января Роналду стал игроком "Аль-Насра", по контракту с которым он будет получать €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи.