Расписание Гран-при Азербайджана «Формулы-1»
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Сегодня, в четверг, предусмотрены пресс-конференции пилотов. Завтра же стартуют непосредственно заезды, передает Day.Az.

Расписание Гран-при Азербайджана, который пройдет с двумя квалификациями, что является новшеством:

28 апреля (пятница)

Первая тренировка (13:30 - 14:30)

Квалификация к основной гонке (17:00 - 18:00)

29 апреля (суббота)

Квалификация к спринту (12:30 - 13:30)

Спринт (17:30 - 18:30)

30 апреля (воскресенье)

Основная гонка (Начало в 15:00)