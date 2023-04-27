https://news.day.az/sport/1559138.html Расписание Гран-при Азербайджана «Формулы-1»
Расписание Гран-при Азербайджана «Формулы-1»
Сегодня, в четверг, предусмотрены пресс-конференции пилотов. Завтра же стартуют непосредственно заезды, передает Day.Az.
Расписание Гран-при Азербайджана, который пройдет с двумя квалификациями, что является новшеством:
28 апреля (пятница)
Первая тренировка (13:30 - 14:30)
Квалификация к основной гонке (17:00 - 18:00)
29 апреля (суббота)
Квалификация к спринту (12:30 - 13:30)
Спринт (17:30 - 18:30)
30 апреля (воскресенье)
Основная гонка (Начало в 15:00)
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре