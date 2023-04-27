«Барселона» намерена заполучить Месси

"Барселона" хочет профинансировать возвращение в команду Лионеля Месси за счет создания музея в его честь. Об этом сообщает As, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Руководители испанского клуба намерены переделать бывшие помещения клубной академии, расположенные рядом с "Камп Ноу", в музей в честь своего знаменитого аргентинца. Представители сине-гранатовых уже начали обсуждение с одним из партнером создание на базе этих помещений интерактивного и иммерсивного центра с фигурой Месси.

"Барселона" с помощью этого хода намерена отбить часть потраченных на возвращение Месси денег за счет того, что новое пространство будет пользоваться популярностью у болельщиков. В клубе считают, что такие планы по возвращению своего бывшего игрока тронут его.

В СМИ уже продолжительное время появляется информация о возвращении Лионеля Месси в "Барселону". Он поддерживает контакт с наставником команды Хави. Контракт аргентинца с "Пари Сен-Жермен" рассчитан до июня 2023 года. Сообщалось, что игроки команды поддержали в разговоре с наставником возможное возвращение Месси.

Месси покинул "Барселону", проведя в команде 18 лет. Вместе с ней он 10 раз становился чемпионом Испании и четыре раза выиграл Лигу чемпионов.