Участник лондонского марафона умер, возвращаясь домой после соревнований

Британский спортсмен Стив Шэнкс скончался во время своего возвращения домой после участия в знаменитом Лондонском марафоне. Об этом сообщила пресс-служба соревнований, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Каждый организатор и участник Лондонского марафона глубоко опечалены известием о смерти Стива Шэнкса, который направлялся домой в воскресенье, 23 апреля, после участия в соревновании.

Стиву было 45 лет, и он был очень опытным бегуном, который поучаствовал во многих марафонах. В воскресенье он финишировал с результатом 2 часа 53 минуты 26 секунд", - сказано в сообщении.

В организации выразили соболезнование родным и близким Шэнкса.

Точной причины смерти не установлено. Она выяснится лишь после медицинского освидетельствования.