В рамках Гран-при Азербайджана «Формулы-1» пройдет выставка и автопробег классических машин

28 апреля в Баку стартует одно из самых престижных спортивных соревнований в мире - Гран-при Азербайджана "Формулы-1", передает Day.Az.

В рамках очередного этапа "Формулы-1" 28-30 апреля пройдет выставка классических автомобилей, организованная Автомобильной федерацией Азербайджана (АФА).

Классические автомобили разных лет будут представлены на выставке в фан-зоне "Формулы-1".

Еще одним событием, которое добавит колорита состязанию, станет Бакинский турнир по картингу среди юниоров 29 апреля, организованный Автомобильной федерацией Азербайджана. В турнире 12 пилотов в возрасте от 10 до 16 лет продемонстрируют свои навыки в двух этапах - отборочном и финальном. Победители финала будут награждены различными подарками и сертификатами.

30 апреля автолюбителей будет ждать очередной сюрприз от АФА. Так, на треке "Формулы-1" будет организован автопробег классических транспортных средств. В нем примут участие около 30 классических автомобилей.