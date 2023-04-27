УЕФА раздумывает о введении потолка зарплат в футболе

Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин захотел ввести потолок зарплат в футболе. О своем желании он рассказал в интервью Men in Blazers, передает Day.Az.

"В будущем мы должны серьезно подумать о введении потолка зарплат. Если бюджеты вырастут до небес, то наш конкурентный баланс станет проблемой", - заявил Чеферин. Он подчеркнул, что это поможет сохранить ценность соревнований.

"Это должно быть коллективное решение - каждой лиги и УЕФА. Ведь если одни лиги введут потолок зарплат, а другие нет - это тоже не будет иметь смысла", - добавил он. Чеферин отметил, что во время обсуждения вопроса все поддержали введение ограничений.