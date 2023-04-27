Изменения на трассе Гран-при Азербайджана «Формулы-1»

Перед началом уик-энда в FIA сообщили об изменениях на трассе в Баку по сравнению с прошлым годом.

Как передает Day.Az, на участке от 16 до 13 поворотов уложен новый асфальт. С левой стороны от въезда на пит-лейн создан дополнительный въезд для машин, а с левой стороны на выезде - два.

С правой стороны от выезда с пит-лейн ворота заменены на въезд для машин и наоборот - ворота заменили въезд с правой стороны 14 поворота 14.

Справа на апексе 11 поворота установлен новый изогнутый элемент бетонной стены.

Гран-при Азербайджана Ф-1 стартует 28 апреля и пройдет в новом формате с двумя квалификациями и двумя гоночными заездами.