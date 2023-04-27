Соревновательный дух и мечты о большом спорте

В Бакинском Олимпийском спортивном комплексе состоялась церемония награждения победителей и призеров 28-го первенства Баку по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье среди спортсменок в возрастной категории "пре-юниорки" (2011-2012 годов рождения), сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В индивидуальном многоборье в данной возрастной категории на высшую ступень пьедестала почета поднялась Азада Атакишиева (клуб "Оджаг Спорт"), на втором месте - Алина Колесникова (клуб "Оджаг Спорт"), третью позицию заняла Елизавета Ефремова (Специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по гимнастике).

Обладательница "золота" Азада Атакишиева отметила, что подготовка и сами соревнования - это хороший способ проверить себя, свои физические возможности.

"Своими результатами на первенстве я довольна, добавила еще одну медаль в копилку наград. В зале царила замечательная атмосфера, хочется, чтобы таких соревнований было как можно больше", - сказала Азада Атакишиева.

Серебряный призер первенства Алина Колесникова занимается художественной гимнастикой около шести лет. По ее словам, из всех гимнастических предметов сложнее всего работать с лентой, а вот с мячом получаются красивые перекаты.

"Из-за волнения было немного нелегко собраться, меня поддержала тренер, сказала, что волнение надо от себя отгонять, иначе я ничего не добьюсь. Мечтаю стать чемпионкой мира, но для этого нужно упорно тренироваться, развивать силу воли и не бояться трудностей", - сказала Колесникова.

Завоевавшая бронзовую медаль Елизавета Ефремова призналась, что соревнования прошли для нее волнительно, но оставили очень приятные эмоции.

"Упражнение с обручем из всех программ далось мне более легко. В первый день выступления сильно волновалась, а в последующие дни уже привыкла и стало легче. Результатом соревнований довольна. Когда наблюдаю за выступлениями членов сборной Азербайджана по художественной гимнастике - Зохры Агамировой, участниц команды в групповых упражнениях и других граций, вижу, как они выполняют свои программы, понимаю, что если буду упорно работать, то смогу стать как они", - сказала Елизавета Ефремова, добавив, что в художественной гимнастке ее привлекают утонченность и красота движении.

Отметим, что 25-27 апреля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит 28-е первенство Баку по художественной гимнастике. В соревнованиях участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Центра культуры Зиря, Олимпийского спортивного комплекса в поселке Шаган, Спортивно-оздоровительного центра министерства по чрезвычайным ситуациям и спортивного клуба "Grasiya".

На первенстве гимнастки в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.) выступают в индивидуальной программе и в составе команд в групповых упражнениях.