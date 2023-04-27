Все в команде Тайсона знают, что Усик опасный боец

Питер Фьюри, дядя британского боксера Тайсона Фьюри, поделился мнением об украинце Александре Усике, передает IFL TV.

"Тайсон определенно лучше Джошуа и Уайлдера. Но Усик - боец совсем другого уровня. Он сложный соперник для любого боксера. Бой против Александра не стал бы легкой прогулкой", - сказал Питер Фьюри.

Последний бой Александр Усик провел 20 августа в Саудовской Аравии и победил британца Энтони Джошуа. Украинец сохранил титулы чемпиона мира по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской организации (IBO) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA).

22 марта стало известно о срыве боя между украинцем и Тайсоном Фьюри. Поединок был запланирован на апрель этого года. Переговоры о проведении боя шли с осени 2022 года. Стороны не смогли урегулировать финансовые вопросы.