https://news.day.az/sport/1559371.html Мы достойно представили братские Турцию и Азербайджан на чемпионате в Ереване - турецкий тяжелоатлет
Мы достойно представили братские Турцию и Азербайджан на чемпионате в Ереване - турецкий тяжелоатлет
Мы достойно представили две братские страны на чемпионате Европы в Ереване.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам во время встречи в Баку турецкий тяжелоатлет Юсуф Фехми, завоевавший золотую медаль на чемпионате Европы в Ереване.
"Осуждаю армянскую сторону за инциденты во время чемпионата в Ереване. Мы достойно представили две братские страны на чемпионате, с гордостью развевали наши флаги. Пусть будет вечным наше единство. Благодарю за такой прекрасный прием", - сказал он.
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