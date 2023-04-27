Сильные соперницы и долгожданные медали

В Бакинском Олимпийском спортивном комплексе состоялась церемония награждения победителей и призеров 28-го первенства Баку по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье среди спортсменок в возрастной категории "юниорки" (2008-2010 годов рождения), сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend.

В индивидуальном многоборье в данной возрастной категории на высшую ступень пьедестала почета поднялась София Мамедова (клуб "Оджаг Спорт"), на второй позиции расположилась Гюльнар Расулзаде (клуб "Оджаг Спорт"), третье место заняла Фидан Гурбанлы (Центра культуры Зиря).

По словам золотой медалистки Софии Мамедовой, с самого начала соревнований у нее была уверенность, что она добьется хорошего результата.

"Была уверена с самого начала, что выполню программу удачно. Мой результат на соревнованиях хороший, правда, в некоторых упражнениях могла выступить и лучше. До первенства я участвовала в Международном турнире по художественной гимнастике "AGF Trophy", где заняла седьмое место в финале. С каждым соревнованием упражнения выполняю чище и увереннее", - сказала Мамедова.

Завоевавшая "серебро" Гюльнар Расулзаде отметила, что все соперницы на первенстве сильные.

"Не могу сказать, что соревнования прошли для меня легко, так как все соперницы сильные. Программа у меня сложная, но выступления в целом получились удачные, особенно мне удалась композиция с булавами. Первенство организовано замечательно, рада быть его участницей и приобрести новый опыт", - подчеркнула Расулзаде.

Обладательница бронзовой медали Фидан Гурбанлы посещает занятия по художественной гимнастике уже 8 лет.

"К первенству я усердно готовилась, и совсем не расстроилась, заняв третье место, к следующим турнирам продемонстрирую результаты лучше. Так как я уже выступала в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе, то обстановка для меня здесь знакома, также мне помогла поддержка публики, я благодарна зрителям за аплодисменты и хорошее настроение", - отметила Гурбанлы.

Отметим, что 25-27 апреля в Бакинском Олимпийском спортивном комплексе проходит 28-е первенство Баку по художественной гимнастике. В соревнованиях участвуют представительницы клуба "Оджаг Спорт", Специализированной детско-юношеской школы олимпийского резерва по гимнастике, Республиканской комплексной спортивной школы, Дворца водных видов спорта, Центра культуры Зиря, Олимпийского спортивного комплекса в поселке Шаган, Спортивно-оздоровительного центра министерства по чрезвычайным ситуациям и спортивного клуба "Grasiya".

На первенстве гимнастки в возрастных категориях "малыши" (2013-2015 годов рождения), "пре-юниорки" (2011-2012 г.р.), "юниорки" (2008-2010 г.р.) выступают в индивидуальной программе и в составе команд в групповых упражнениях.