https://news.day.az/sport/1559432.html Баку примет Кубок мира
Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию стрельбы Азербайджана, КМ пройдет 9-15 мая в Бакинском стрелковом центре. В турнире выступят более 700 спортсменов из 65-и страны.
Баку примет Кубок мира
В Азербайджане будет проведен Кубок мира-2023 по пулевой стрельбе.
Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию стрельбы Азербайджана, КМ пройдет 9-15 мая в Бакинском стрелковом центре. В турнире выступят более 700 спортсменов из 65-и страны.
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