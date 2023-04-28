Баку примет Кубок мира

В Азербайджане будет проведен Кубок мира-2023 по пулевой стрельбе.

Как передает Day.Az со ссылкой на Федерацию стрельбы Азербайджана, КМ пройдет 9-15 мая в Бакинском стрелковом центре. В турнире выступят более 700 спортсменов из 65-и страны.

