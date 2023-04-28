https://news.day.az/sport/1559477.html Стартует Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
Стартует Гран-при Азербайджана "Формулы 1"
С сегодняшнего дня стартует Гран-при Азербайджана "Формулы 1".
Как сообщает в пятницу Day.Az, в первый день соревнований, которые пройдут 28-30 апреля, состоятся свободные заезды команд Формулы-1 и Формулы-2 и рейтинговый раунд.
29 апреля состоится второй свободный заезд команд Формулы-1 и спринтерские гонки команд Формулы-1 и Формулы-2.
Основные соревнования пройдут 30 апреля и определят победителей Формулы-1 и Формулы-2.
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