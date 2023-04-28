С сегодняшнего дня стартует Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

Как сообщает в пятницу Day.Az, в первый день соревнований, которые пройдут 28-30 апреля, состоятся свободные заезды команд Формулы-1 и Формулы-2 и рейтинговый раунд.

29 апреля состоится второй свободный заезд команд Формулы-1 и спринтерские гонки команд Формулы-1 и Формулы-2.

Основные соревнования пройдут 30 апреля и определят победителей Формулы-1 и Формулы-2.