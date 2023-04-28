Фиорентина повторила достижение девятилетней давности

Вчера, 27 апреля, завершился ответный полуфинальный матч Кубка Италии между "Фиорентиной" и "Кремонезе", который проходил на стадионе "Артемио Франки" во Флоренции, передает Day.Az со ссылкой на Чемпионат. Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Ливио Маринелли. Забитых мячей в этой игре зрители не увидели. В итоге - безголевая ничья (0:0).

Таким образом, "Фиорентина" вышла в финал Кубка Италии впервые за девять лет. В своём последнем розыгрыше титула в финальной встрече "фиалки" уступили "Наполи" со счётом 1:3. За "Фиорентину" тогда забил Хуан Варгас, а за неаполитанцев отличились Дрис Мертенс и дважды Лоренцо Инсинье.

В решающем матче текущего розыгрыша команда сразится с "Интером", который вчера, 26 апреля, выбил из турнира "Ювентус". Финальная игра пройдёт на стадионе "Стадио Олимпико" в Риме в среду, 24 мая.