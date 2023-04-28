В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы 2"

В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года стартовали свободные заезды команд "Формулы 2".

Как сообщает в пятницу Day.Az, свободные заезды продлятся 45 минут.

Отметим, что с сегодняшнего дня стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1". В первый день соревнований, которые пройдут 28-30 апреля, состоятся свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.

29 апреля состоится второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2".

Основные соревнования пройдут 30 апреля и определят победителей.