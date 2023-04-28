В Баку завершились свободные заезды команд "Формулы 2".

Как сообщает в пятницу Day.Az, в свободном заезде пилот команды Preme Racing Оливер Берман занял первое место.

Представитель команды Hitech Исак Хажар занял второе место, а представитель команды Campos Racing Куш Маини - третье место.

Отметим, что с сегодняшнего дня стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".

В первый день соревнований, которые пройдут 28-30 апреля, состоятся свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.

29 апреля состоится второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования пройдут 30 апреля и определят победителей.