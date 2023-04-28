https://news.day.az/sport/1559578.html В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1"
В Баку стартовали свободные заезды команд "Формулы-1"
В рамках Гран-при Азербайджана "Формулы 1" 2023 года стартовали свободные заезды команд Формулы-1.
Как сообщает в пятницу Day.Az, свободные заезды команд продлятся один час.
Отметим, что с сегодняшнего дня стартовал Гран-при Азербайджана "Формулы 1".
В первый день соревнований, которые пройдут 28-30 апреля, состоятся свободные заезды команд "Формулы 1" и "Формулы 2" и рейтинговый раунд.
29 апреля состоится второй свободный заезд команд "Формулы 1" и спринтерские гонки команд "Формулы 1" и "Формулы 2". Основные соревнования пройдут 30 апреля и определят победителей.
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